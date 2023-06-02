Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина в мае увеличила импорт электроэнергии почти в шесть раз

«Экспро»: Украина в мае текущего года увеличила импорт электроэнергии до 23,6 тыс. МВт

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Украина в мае увеличила импорт электроэнергии почти в шесть раз, сообщает украинское издание «Экспро».

Отмечается, что импорт электроэнергии увеличился до 23,6 тыс. МВт, а экспорт за этот период сократился на 57% — до 41,3 тыс.

За май страна импортировала почти 18 тыс. МВт из Словакии и 5,6 тыс. МВт из Молдавии.

Ранее бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил со ссылкой на украинского министра энергетики Германа Галущенко, что Украина не планирует продлевать соглашение с Россией о транзите газа после 2024 года.

26 мая уровень подачи топлива для Европы через «Суджу» составлял 40,7 млн кубометров. При этом заявка через газоизмерительную станцию «Сохрановка» была отклонена.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия имеет определенное преимущество перед Евросоюзом (ЕС) в долгосрочной перспективе из-за недорогих энергоресурсов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях