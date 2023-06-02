Украина в мае увеличила импорт электроэнергии почти в шесть раз, сообщает украинское издание «Экспро».

Отмечается, что импорт электроэнергии увеличился до 23,6 тыс. МВт, а экспорт за этот период сократился на 57% — до 41,3 тыс.

За май страна импортировала почти 18 тыс. МВт из Словакии и 5,6 тыс. МВт из Молдавии.

Ранее бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил со ссылкой на украинского министра энергетики Германа Галущенко, что Украина не планирует продлевать соглашение с Россией о транзите газа после 2024 года.

26 мая уровень подачи топлива для Европы через «Суджу» составлял 40,7 млн кубометров. При этом заявка через газоизмерительную станцию «Сохрановка» была отклонена.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия имеет определенное преимущество перед Евросоюзом (ЕС) в долгосрочной перспективе из-за недорогих энергоресурсов.