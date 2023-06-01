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Стало известно, сколько похитили мошенники у клиентов банков с начала года

Мошенники украли у клиентов банков 4,5 млрд рублей в первом квартале 2023 года

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Мошенники по итогам первого квартал 2023 года смогли похитить у клиентов банков 4,5 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте Центробанка.

Мошенникам в первом квартале удалось похитить у клиентов банков 4,5 млрд рублей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,3 млрд рублей). При этом количество операций без согласия клиентов (БСК) снизилось на 2%, до 252,1 тыс.

В публикации указали, что клиенты смогли вернуть лишь 4,3% от всего объема украденных средств. При этом российские банки с января по март смогли отразить свыше 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов. Благодаря этим усилиям удалось предотвратить хищения на 712 млрд рублей.

По словам главы подразделения департамента информационной безопасности ЦБ Алексея Голенищева, у преступников постепенно меняется подчерк преступлений. В последнее время участились случаи, когда мошенники пытаются заполучить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. В этом случае помимо кражи средств, злоумышленники могут оформить на жертву кредит и быстро вывести полученные деньги.

В середине февраля в ЦБ РФ сообщили, что количество случаев хищения денег с банковских счетов в России в прошлом году сократилось впервые за 7 лет (на 15,31%) и составило 877 тыс. По данным ЦБ, размер ущерба от действий кибермошенников увеличился на 4,29% — 14,2 млрд руб.

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