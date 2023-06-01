Альфа-Банк стал партнером по автокредитованию московского завода «Москвич»

Альфа-Банк присоединился к программе автокредитования физлиц на покупку автомобилей «Москвич», сообщает пресс-служба банка.

«Уверены, что благодаря сотрудничеству мы сможем нарастить кредитный портфель банка и предложить клиентам привлекательные решения по приобретению современных автомобилей Москвич 3», — отметил руководитель дирекции развития автокредитования Альфа-Банка Сергей Литвиненко.

Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости автомобиля. Срок кредита – до 8 лет.

«Вместе с банками мы проработали различные кредитные программы, благодаря которым клиенты смогут приобрести кроссоверы Москвич 3 на максимально выгодных условиях. Финансовые предложения направлены на снижение кредитных ставок и ежемесячных платежей», — рассказал генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

О возобновлении производства автомобилей под маркой «Москвич» мэр Москвы Сергей Собянин заявил в середине мая 2022 года. Сборка осуществляется на заводе Renault, который перешел на баланс города.

Ранее новый электрический кроссовер «Москвич 3е» появился в автопарке Госавтоинспекции Московской области. За первые 5 месяцев 2023 года было продано 77 электромобилей «Москвич 3е».