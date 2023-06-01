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Стоимость газа в Европе снизилась до двухлетнего минимума

Стоимость газа в Европе упала до рекордных за последние два года $268 за тысячу кубометров

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Markus Schreiber/AP

Во время торгов 1 июня стоимость газа с доставкой в июле в моменте опустилась до $268 за тысячу кубометров, что стало минимальным показателем за последние два года. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE.

В ходе торгов цены упали ниже $300 за тысячу кубометров и опускались ниже $268 за тысячу кубометров. Это минимальная стоимость топлива с сентября 2021 года. К 15.06 мск стоимость газовых фьючерсов составляет $266,38, что говорит о продолжающемся снижении цен.

29 мая заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что рекордно высокие цены на газ в прошлом году сформировались из-за того, что европейцы ожидали дефицита топлива зимой. Однако в этом году Европа чувствует себя комфортнее из-за уверенности в поставках.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что стоимость газа в Европе снижается восемь недель подряд, что стало самым длительным периодом снижения цен с 2007 года. Основная причина, по мнению агентства, заключается в снижении спроса из-за роста инфляции и отрицательных прогнозов в глобальной экономике.

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