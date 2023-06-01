Внутренний аудит X5 Group перешел на платформу Sber Process Mining

«СберТех», дочерняя компания Сбера, обеспечила переход X5 Group на платформу Sber Process Mining для анализа и повышения эффективности процессов, сообщает пресс-служба банка.

Подразделение внутреннего аудита X5 Group использует платформу для интеллектуального анализа соответствия бизнес-процессов установленным нормативам и тестированию контрольных процедур.

Для старта проекта миграции команда Сбера оперативно подключила пользователей X5 Group к облачной демоверсии платформы Sber Process Mining. Всего за полтора месяца внутренние аудиторы реализовали ключевые контрольные процедуры в новой платформе.

«Мы гордимся нашим сотрудничеством с X5 Group. Это отличный пример синергии, которая позволила нам совместно решить амбициозную задачу по вендерозамещению решения от лидера мирового рынка. Глубокая экспертиза коллег и качественная обратная связь позволили нам вывести платформу Sber Process Mining на уровень лучших мировых практик», — отметил вице-президент – директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов.

Переход на платформу позволил внутренним аудиторам продолжать проводить регулярное тестирование контрольных процедур на больших объемах данных. Sber Process Mining помогает быстрее находить отклонения и нарушения, в том числе недоступные для выявления традиционными средствами.

«Мы активно используем Process Mining в проведении тестирования контрольных процедур и уверены в расширении сферы применения этой технологии в компании. Миграция с инструментов признанного мирового лидера на отечественное решение - непростой, но важный шаг для непрерывной деятельности нашего подразделения», — рассказал директор по внутреннему аудиту X5 Group Иван Ворона.

Sber Process Mining может применяться не только для процедур внутреннего аудита. Инструмент позволяет оптимизировать любые процессы, оставляющие цифровые следы в информационных системах.