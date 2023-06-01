Эксперт назвал две причины повышения тарифа на транспортировку нефти со стороны Украины

Повышение тарифа на транзит нефти со стороны Украины связано с желанием заработать, а также с тем, что нефть в «Дружбе» стала для нее рычагом давления на Венгрию. Об этом газете «Взгляд» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на данные российской компании «Транснефть», сообщал что с 1 июня этого года тарифы на транспортировку нефти по территории Украины увеличатся на 25%.

«Насколько мы понимаем, сама украинская сторона не предоставила обоснование такого скачка цены. Получается, что они просто хотят безосновательно получать больше денег. Также стоит заметить, что Украина фактически спекулирует на желании Будапешта продолжать и дальше покупать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», — заявил Юшков.

По его мнению, для Будапешта такое решение станет более выгодным, чем закупка сырья у других стран, даже если учитывать повышение тарифа.

Он отметил, что за прокачку нефти через украинскую территорию, которая поступает в Чехию, Словакию, а через Венгрию — в Хорватию и Сербию, платит покупатель. Однако нефтеперерабатывающий завод в Чехии и Словакии принадлежит венгерской компании MOL, поэтому финансовая нагрузка преимущественно ляжет как раз на Венгрию.

Ранее сообщалось, что под изменением тарифов понимается с удорожание транспортировки сырья по трубопроводу «Дружба» на €3,4 — до €17 за тонну.