Россия в два раза увеличила поставки сигарет в страну

По итогам первого квартала 2023 года Россия импортировала в страну в два раза больше сигарет, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные оператора системы маркировки «Честный знак» (Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ).

Поставки сигарет и папирос в Россию из-за рубежа в первом квартале 2023 года выросли более чем в два раза к аналогичному периоду прошлого года — с 32 млн до 70 млн упаковок. В начале года импорт сигарет превысил не только уровень аналогичного периода 2022-го, но и уровень поставок, который был в первом квартале 2021 года.

В публикации указали, что крупнейшим поставщиком сигарет в Россию была Германия. На долю этой страны пришлось 61% всех поставок в первом квартале. На втором месте по поставкам оказалась Болгария, чья доля составила 4,9%. Замыкает тройку лидеров Южная Корея с аналогичными показателями.

Эксперты рынка посчитали, что рост поставок зарубежных сигарет происходит из-за того, что люди сознательно выбирают их, несмотря на то, что они стоят значительно дороже. Кроме того, вполне вероятно, что закупщики стараются формировать большие складские запасы, опасаясь, что могут произойти сбои в поставках из-за санкций.

22 февраля исполнительный директор компании Яцек Ольчак заявил, что американская табачная компания Philip Morris International (PMI) выбирая между сохранением бизнеса в России и его продажей на невыгодных для акционеров условиях выберет первый вариант.