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«Роснефть» представила ПО для нефтегазовых компаний

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Пресс-служба «Роснефти»

В Москве в рамках Технологического дня наукоемкого программного обеспечения главные инженеры и руководители ИТ-проектов научно-исследовательского института «РН-БашНИПИнефть» продемонстрировали возможности и планы развития наукоемкого софта «Роснефти», сообщает пресс-служба компании.

«В основе наших программных продуктов заложены новейшие технологии. Мы используем физико-математическое моделирование с применением искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных мощностей. По техническим характеристикам программное обеспечение «Роснефти» превосходит зарубежные аналоги», — рассказал заместитель генерального директора по технологическому развитию и инновациям «РН-БашНИПИнефть» Максим Волков.

В рамках реализации инновационной программы специалисты «Роснефти» разработали первый в Евразии промышленный симулятор гидроразрыва пласта (ГРП) «РН-ГРИД». Импортозамещающая разработка обеспечивает технологическую независимость компании в области компьютерного моделирования, обязательного для применения технологии ГРП.

На мероприятии представители «Роснефти» заявили о планах вывода в этом году на внешний рынок двух новых программных комплексов – «РН-ВЕГА» и «РН-Буровые расчеты».

В «РН-Вега» осуществляется весь процесс интерпретации гидродинамических исследований скважин (ГДИС), начиная от подготовки «сырых» данных до выдачи заключения.

ПО «РН-Буровые расчеты» предназначено для проектирования и строительства скважин. Софт позволяет планировать траектории скважин, анализировать риски их пересечений, рассчитывать устойчивость бурильной колонны. Функционал ПО включает также гидравлические расчёты, прогнозирование выноса бурового шлама, проектирование процессов крепления и автоматизированное создание отчетной документации.

«Конкретно «Роснефть» разработала первый на территории Евразии промышленный симулятор гидроразрыва пласта (ГРП) «РН-ГРИД», а в планах - вывод уже в этом году на внешний рынок новых программных высокотехнологичных комплексов – «РН-ВЕГА» и «РН-Буровые расчеты». При этом, 8 программных комплексов включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», — отметил генеральный директор «Центра политической информации» Алексей Мухин.

Он подчеркнул, что такая результативная активность выводит компанию на первую линию и цифрового суверенитета, и суверенизации производства в стране.

«ИТ-разработки, по данным специалистов «Роснефти», сегодня практически на 80% заместили иностранный софт в ключевых процессах нефтегазодобычи», — сказал он.

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