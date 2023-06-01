В России вырос первоначальный взнос по ипотеке

В России вдвое стал больше размер минимального первоначального взноса по ипотеке. Об изменениях проинформировали в пресс-службе Центрального банка России (ЦБ РФ).

С 1 июня 2023 года минимальный взнос по ипотеке составляет не 10%, а 20%. Через шесть месяцев, с 1 января 2024 года, стартовый взнос поднимется до 30%.

Увеличение взноса регулятор объяснил риском появления ценового пузыря на рынке ипотечного кредитования. Отмечается, что соответствующий сектор быстро растет, и вместе с ним увеличивается число высокорискованных займов у россиян с высокой долговой нагрузкой.

Как отметила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, рискованная ипотека чревата негативными последствиями для экономики страны.

Ранее руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков рассказал, что Банк России изменил надбавки к коэффициентам риска, которые теперь будут зависеть от размера первоначального взноса по ипотечному кредиту. При этом повышение коэффициента риска приведет к тому, что банкам нужно будет увеличивать процентную ставку по кредитам. А это сделает их менее привлекательными для клиентов