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Риелторы рассказали о будущем цен на новостройки в ближайшие несколько лет

Глава «Этажей» Хусаинов: цены на новостройки будут падать в ближайшие два-три года

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Цены на новостройки в России будут снижаться на горизонте ближайших двух-трех лет. Об этом на форуме «Движение» заявил гендиректор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, передает РИА Новости.

«В настоящее время цены уже стагнируют. Так, относительно 2022 года средние цены на жилье в России почти не изменились: стоимость первичной недвижимости выросла со 117,5 тысячи рублей за квадратный метр всего до 119,7 тысячи рублей», — отметил Хусаинов.

По его словам, в России достаточно завышенные цены на жилье, поэтому система постепенно подходит к пику роста цен. Поэтому застройщикам необходимо хотя бы начать учитывать в своих стратегиях, что цены на жилье могут снижаться.

Он добавил, что сейчас структура сделок на рынке недвижимости стала перемещаться в сторону вторичного и загородного жилья. Кроме того, интерес россиян к новостройкам стал падать. Например, в марте прошлого года доля сделок с новым жильем была на уровне 30,2%. А уже в мае 2023 года этот показатель сократился до 23,2%.

29 мая эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (IRN) сообщили, что рынок новостроек в России фактически превратился в «наркомана», который требует постоянного увеличения дозы «субсидий». Господдержка рынка через субсидирование ипотеки «надувает ценовой пузырь», делая жилье все более недоступным для граждан, и от подобной практики лучше отказаться.

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