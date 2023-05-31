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Минпромторг не исключил дополнительного регулирования интернет-торговли

Замглавы Минпромторга Евтухов не исключил дополнительного регулирования интернет-торговли

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что министерство не исключает дальнейшего регулирования в сфере электронной коммерции, если ситуация в отрасли будет накаляться. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в интернет-торговлю не залезали активно, но, возможно, если ситуация будет дальше накаляться, какие-то точечные решения с точки зрения формирования равнодозволенного (рынка, — «Газета.Ru») придется принимать, вырабатывать регулирование электронной торговли», — заявил Евтухов.

Он отметил, что бывают «проблемные ситуации», но при этом существует саморегулирование и самокоординация.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в кулуарах Евразийского экономического форума заявил, что маркетплейсы в России нужно вывести из-под моратория на проверки, который действует для IT-компаний. По информации «Ведомостей», в апреле 2023 года общественный совет при ФАС собирался направить обращение в правительство с предложением вывести маркетплейсы из-под действия моратория.

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