Сбер представил цифровые решения для бизнеса

Сбер и компании-партнеры в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде представили лучше цифровые решения и технологии, которые способствуют ускоренному развитию страны, эффективной работе бизнеса, а также повышают качество оказания услуг, сообщает пресс-служба банка.

Школа программирования «Школа 21» — флагманский проект индустрии образования Сбера. Проект дает возможность любым кандидатам старше 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную профессию в ИТ.

Еще один проект индустрии, представленный на стенде, — Академия Edutoria. Это платформа для онлайн-обучения по программам высшего и дополнительного профессионального образования. В этом году студенты могут выбрать одну из пяти онлайн-программ магистратур.

Медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», лидер российского medtech-рынка, представил одно из ключевых решений — цифровую платформу дистанционного мониторинга пациентов с хроническими и неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ).

Группа компаний ЦРТ, партнер Сбера, представила на конференции новый продуктовый релиз Voice2Med — голосовое заполнение медицинских протоколов на основе искусственного интеллекта.

Компания «СберМедИИ» продемонстрировала систему поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта — умный помощник врача «ТОП-3», разработанный Лабораторией по искусственному интеллекту Сбера, СберМедИИ и правительством Москвы.

Также представлена Platform V — цифровая облачная платформа Сбера, которая позволяет быстро и эффективно разрабатывать приложения любого масштаба и сложности.

Кроме того, Сбер показал умные устройства Sber с виртуальным ассистентом Салют: колонки SberBoom и SberBoom Mini, SberBox Top — ТВ-медиацентр с умной камерой; SberPortal — смарт-дисплей с премиальной акустикой; тв-приставка SberBox и телевизор Sber c операционной системой Салют ТВ.

Также на стенде представлена генеративная модель Сбера — Kandinsky 2.1, которая способна создавать высококачественные изображения по их текстовому описанию на естественном языке.