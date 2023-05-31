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Equinor провела проверку трубопроводов Норвегии после подрыва «Северных потоков»

Reuters: Equinor провела проверку трубопроводов Норвегии после подрыва «Северных потоков»

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Норвежская нефтегазовая компания Equinor провела инспекцию своих трубопроводов на норвежском шельфе после взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, проверки проводились с целью выявить что-нибудь необычное, например, повреждения или посторонние предметы в трубопроводе.

Отмечается, что Equinor не обнаружила что-либо подозрительное при проверках. Руководитель службы безопасности компании Яннике Нильссон при этом отметила, что угроза не исчезла и заявила, что случившееся с «Северными потоками» показывает, как далеко готовы зайти некоторые люди.

Ранее стало известно, что в Норвегии до 19 мая остановлено производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе Hammerfest LNG, принадлежащем местной компании Equinor. Одной из главных причин стали проблемы с теплообменником. Проблемы в работе теплообменника были выявлены в ходе ежегодной проверкой безопасности. Ремонт занимает чуть более двух недель, уточнили в компании.

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