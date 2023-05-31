«Роснефть» отчиталась о результатах работы в 1 квартале

«Роснефть» сохранила лидирующие позиции среди мейджоров отрасли по показателю добычи углеводородов и рассказала о сильных финансовых результатах, следует из пресс-релиза компании об итогах деятельности в первом квартале 2023 года.

Добыча углеводородов «Роснефти» выросла на 1,3% до 5,6 млн б.н.э., жидких углеводородов - на 0,8% и составила 4,0 млн барр. в сутки. Ключевым фактором роста стал проект «Сахалин-1», среднесуточная добыча на котором выросла в 1,8 раза квартал к кварталу.

Среднесуточная добыча газа «Роснефть» в первом квартале увеличилась на 2,7% и достигла 1,5 млн б.н.э. в сутки. При этом доля газа в добыче углеводородов в отчетном периоде увеличилась до 27,6%. Этот показатель уже превысил заложенный в стратегии «Роснефть-2030» ориентир в 25% по доле газа в общей добыче углеводородов.

«В первом квартале 2023 года, несмотря на ухудшение внешней среды, «Роснефть» смогла продемонстрировать рост объемов производства, причем как жидких углеводородов, так и газа», - прокомментировал результаты глава компании Игорь Сечин.

Чистая прибыль «Роснефти» в первом квартале выросла почти на 46% и составила 323 млрд рублей. Это на 37% выше показателя консенсус-прогноза аналитиков инвестиционных банков. Более того, чистая прибыль акционеров «Роснефти» превысила прогнозы всех банков, участвовавших в формировании консенсус-прогноза.

В долларовом выражении рост чистой прибыли «Роснефти» (примерно +25%) превысил аналогичные показатели ряда крупнейших нефтегазовых компаний мира, среди которых: Equinor (-37,2%) bp (-23,9%), Shell (-16,4%), Petrobras (-11%), ExxonMobil (-10,4%), Saudi Aramco (-6%), Chevron (+3,5%).

Другой важный показатель финансовой эффективности - EBITDA - увеличился на 25,1% и достиг 672 млрд руб.. При этом аналитики прогнозировали EBITDA на уровне 567 млрд рублей. Таким образом EBITDA «Роснефти» на 18% превзошел ожидания рынка. Маржа EBITDA достигла рекордных 36,7%, что на 5 п.п. выше консенсуса. Выручка компании достигла 1,823 трлн рублей.

В отчетном периоде «Роснефти» удалось снизить удельные затраты на добычу нефти на 5% - до уровня менее 3 долларов за б.н.э. Как пояснил Игорь Сечин, это произошло благодаря строгому контролю над затратами.

«Сильные финансовые результаты «Роснефти» по итогам 1 квартала являются прямым следствием системной работы по сокращению операционных затрат до минимального уровня. Хочу напомнить, что удельные операционные затраты «Роснефти» являются одними из самых низких в мире. У Saudi Aramco этот показатель составляет 3 доллара за бнэ, у «Роснефти» сегодня - менее 3 долларов за б.н.э. (на конец 2021 года)», — отметил инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов.

На фоне публикации отчетности акции «Роснефти» выросли почти на 3%.

Аналитики «Синара» отметили, что оптимистично смотрят на перспективы роста акций компании, а прогнозируемый в первом квартале 2023 года рост EBITDA лишь подкрепляет инвестиционную привлекательность.

В Промсвязьбанке отметили, что «Роснефть» показывает рекордные результаты даже в условиях непрекращающегося санкционного давления. «Полагаем, что при сохранении такой тенденции дивидендная база за текущий год может оказаться выше, чем за 2022 год», — говорится в отчете банка.