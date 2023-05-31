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Застройщики нашли способ сэкономить при «помощи» московской мэрии

Asterus: застройщики жилья в Москве стали активнее возводить офисы и деловые центры

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости

На московском рынке недвижимости увеличились объемы строительства офисов и деловых центров, на долю которых приходится уже более половины (52%) от всех проектов, заявленных на ближайшие годы. Главная причина — желание столичных застройщиков сэкономить деньги на смене вида разрешенного использования участков, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Asterus.

По сравнению с показателями за более ранний период времени объемы возведения деловых помещений на столичном рынке увеличились более чем на 40%. До этого на долю офисов и бизнес-центров приходилось только 12% от всех проектов. Рост обусловлен решением мэрии Москвы ввести повышенные коэффициенты при смене вида разрешенного использования участков, уточняется в статье.

«Из всех проектов по строительству офисных площадей, заявленных к вводу до 2026 года, 52%, или 542 тыс. квадратных метров, реализуются застройщиками жилья. Ранее на объекты таких девелоперов приходилось менее 12%. Для проектов, где кроме жилья предусмотрено создание новых рабочих мест за счет строительства офисов, плата уменьшается», — заключается в материале.

23 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщила, что себестоимость строительства коммерческой и индустриальной недвижимости снизилась на 5-20% в сравнении с пиковыми показателями прошлого года. Цена квадратного метра в зависимости сегментах сейчас варьируется от 45 тыс. руб. до 150 тыс. руб.

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