В ФНС раскрыли, что пошло не так при внедрении единого налогового счета

В рамках введения единого налогового счета (ЕНС) в системе базы данных Федеральной налоговой службы (ФНС) возникли системные сбои из-за большой базы данных. По этой причине качество внедрения ЕНС в настоящее время оставляет желать лучшего, приводит слова руководителя ведомства Даниила Егорова РИА Новости.

ЕНС представляет собой форму учета суммы совокупной обязанности и денежных средств, направленных в качестве Единого налогового платежа. С 2023 года подобный учет ведется по каждой организации и всем индивидуальным предпринимателям (ИП). На ЕНС плательщики должны переводить деньги для покрытия бюджетных платежей. При этом большая база данных привела к тому, что ФНС пришлось «на ходу» менять фундамент всей вышеописанной системы, посетовал Егоров.

«(Приношу — «Газета.Ru») мои извинения за то качество внедрения, которое мы сделали. Внедрение плохое. Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим количеством компаний. Когда пошла вся страна, система большие данные не выдержала. Нам пришлось менять на ходу фундамент всей системы», — заключил он.

20 мая заместитель министра финансов Алексей Сазанов предложил «донастроить» механизм единого налогового счета (ЕНС) на фоне жалоб российских регионов. С переходом на ЕНС и единый налоговый платеж стали появляться кассовые разрывы. Речь также идет о том, что НДФЛ мог автоматически учитываться в счет уплаты недоимок по НДС и другим «федеральным» налогам.