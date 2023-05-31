Стало известно, как власти РФ собираются помочь местным производителям бытовой химии

Продукция российских производителей бытовой химии может стать первой категорией непродовольственных товаров, которой помогут нарастить на несколько десятков процентов долю на полках местных магазинов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующую инициативу Министерства промышленности и торговли (Минпромторга).

Данная мера должна помочь российским производителям увеличить собственную долю на внутреннем рынке после ухода ряда зарубежных производителей на фоне международных санкций. При этом несмотря на сворачивание или сокращения объемов бизнес-деятельности западными компаниями, доля зарубежных производителей в настоящее время по-прежнему является доминирующей на рынке, уточняется в статье.

«Первым отечественным товаром, которому выделят квоту на полке, может стать бытовая химия. Это категория, в которой сейчас лидируют международные бренды. Теперь же для российских товаров могут «расчистить» несколько десятков процентов от общего размера полки», — говорится в материале.

В настоящее время соответствующий законопроект находится на рассмотрении правительства, представители кабмина готовят отзыв на него. Автором инициативы выступила Татьяна Буцкая, заключается в заметке.

31 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» сообщила, что суммарный объем доходов российских структур зарубежных производителей бытовой техники Bosch, LG и Samsung сократился почти вдвое по итогам 2022 года. Так, доходы дочернего предприятия LG сократились к концу 2022 года до 55,4 млрд руб., структуры Bosch — до 19,5 млрд руб., Samsung — до 27,4 млрд руб.