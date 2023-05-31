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В ФНС пояснили вопрос о налогообложении блогеров

ФНС имеют самые разные списки налогообложения, включая перечень блогеров

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров разъяснил вопрос о налогообложении блогеров. Он указал, что существуют перечни тех, кого планируется проверить на предмет неуплаты налогов. Об этом информирует ТАСС.

В списки входят как блогеры, так и юридические лица и банковские.

«У нас и список блогеров есть, и каких списков у нас только нет. И рестораторов списки есть тоже», — заявил Егоров прессе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста по поводу разработки системы налогообложения для блогеров.

На брифинге Пескова спросили, действительно ли назрела такая проблема и требуется ли урегулирование ситуации.

«Я, к сожалению, не знаком с этой инициативой, поэтому ничего не могу сказать. Какой-то специальной позиции по этому вопросу нет», — сказал Песков.

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