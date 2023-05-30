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В России хотят увеличить продажи топлива на биржевом рынке

Кабмин РФ: Новак поручил обеспечить регулярные продажи бензина и дизеля на биржевом рынке 

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Павел Бедняков/РИА Новости

В пресс-службе правительства Российской Федерации заявили, что вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов с участием представителей Минэнерго, Министерства финансов, Федеральной антимонопольной службы, нефтяных компаний, а также Игоря Артемьева, являющегося помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что по итогам встречи вице-премьер поручил производителям топлива обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизельного топлива на биржевом рынке.

По словам Новака, следует наблюдать за скачками цен на заправках, а также в оптовом сегменте с учетом летнего спроса и сезона ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

«Нефтяным компаниям продолжить активную работу со штабом по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при Минэнерго», — заявил Новак.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержит механизм ограничения экспорта российского бензина, если он будет предложен, потому что «такая мера поможет защитить отечественный топливный рынок».

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