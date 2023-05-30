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В Венгрии хотят увеличить расходы на оборону страны

Глава Минфина Венгрии Варга: Будапешт хочет увеличить расходы на оборону в 2024 году почти на 29%

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Global Look Press

Руководитель Министерства финансов Венгрии Михай Варга заявил, что правительство страны планирует выделить в 2024 году на военные цели 4,85 млрд евро, что почти на 29% больше, чем в нынешнем. Об этом сообщает ТАСС.

«В следующем году объем средств, выделяемых на оборону, составит 1 796 млрд форинтов (4,85 млрд евро), что на 401 млрд форинтов (1,08 млрд евро) больше, чем в 2023 году», — заявил Варга.

По его словам, в соответствии с обязательствами перед НАТО оборонные расходы Венгрии достигнут 2,1% ВВП, а Фонд национальной обороны, в который отчисляется часть налога на сверхприбыль корпораций и который используется для финансирования вооруженных сил, составит почти 1 310 млрд форинтов (3,54 млрд евро).

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Белград подвергается нападкам из-за того, что страны пытаются добиться мира на Украине и не хотят эскалации конфликта.

По его словам, на Венгрию и Сербию нападают, «потому что нам близки семейные ценности, и они нападают на нас, потому что мы отказываемся отдавать им свои собственные».

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