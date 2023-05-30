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Одна из крупнейших в мире табачных компаний решила отказаться от сигарет

FT: Philip Morris анонсировал поэтапный отказ от производства традиционных сигарет

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Одна из крупнейших в мире табачных компаний Philip Morris International (PMI) заявила о постепенном отказе от производства традиционных сигарет в пользу тех продуктов, которые будут меньше вредить здоровью. Об этом заявил директор организации Яцек Ольчак в интервью газете Financial Times.

«Данное решение вызвано желанием вернуть инвесторов, многие из которых стали отказываться от покупки акций табачной компании на фоне распространения стандартов ESG», — отметил Ольчак.

По его словам, альтернативные линейки паровых никотиновых систем позволяют соблюдать стратегию развития компании. При этом именно такие продукты составили треть дохода по итогам прошлого года.

Он добавил, что с изменением политики компании многие крупные фонды возобновили сотрудничество с Philip Morris, в том числе Robeco и Candriam, которые последние несколько лет избавляются от своих вложений в акции табачных компаний.

22 февраля Ольчак заявил, что Philip Morris, выбирая между сохранением бизнеса в России и его продажей на невыгодных для акционеров условиях, выберет первый вариант. По его словам, даже если покупатель активов Philip Morris найдется, и компании удастся добиться одобрения сделки, после окончания конфликта на Украине производитель сигарет попытается выкупить свои активы обратно и вернуться на российский рынок.

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