«Роснефть» выплатит финальные дивиденды по итогам 2022 года

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал акционерам на годовом общем собрании принять решение о выплате финальных дивидендов по итогам 2022 года в размере 17,97 рубля на акцию, сообщает пресс-служба компании.

Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивидендные выплаты, рекомендовано определить 11 июля. Выплаты дивидендов номинальным держателям и профучастникам рынка ценных бумаг могут быть осуществлены не позднее 25 июля, остальным акционерам - не позднее 15 августа.

Ранее «Роснефть» уже выплатила промежуточные дивиденды из прибыли за первое полугодие 2022 года в размере 20,39 рубля за акцию, что эквивалентно 216,1 млрд рублей. Таким образом, в общей сложности за весь 2022 год акционеры «Роснефти» могут получить более 406,5 млрд рублей дивидендных выплат.

«В случае одобрения акционерами на годовом собрании, суммарные дивиденды «Роснефти» за 2022 год составят 38,36 рубля на акцию. Это является вторым по величине показателем в дивидендной истории компании», — отметил инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов.

В дальнейшие перспективы роста котировок «Роснефти» на бирже верят и на рынке. В своем новом отчете по нефтегазовой отрасли РФ аналитики Sber CIB (корпоративно-инвестиционный блок «Сбера») повысили рекомендацию по акциям «Роснефти» сразу на 49% (до 520 рублей за акцию), а также дали рекомендацию «покупать».

«Планы «Роснефти» выплатить финальные дивиденды за 2022 год в очередной раз подтверждают, что компания неукоснительно соблюдает взятые на себя обязательства перед акционерами. У «Роснефти» стабильная и предсказуемая дивидендная политика с одним из самых высоких в отрасли коэффициентов выплат», — заявил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Роснефть» выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на выплаты 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Во втором полугодии прошлого года компания заработала 381 млрд рублей.