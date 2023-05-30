Стал известен заработок инсайдеров на падении рынка SPAC

Инсайдеры и ранние инвесторы получили прибыль в размере $22 млрд, успев вовремя вывеси средства из компаний, выходивших на биржи через слияние со специализированными компаниями по целевым слияниям и поглощениям (SPAC). Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Были проанализированы данные более 460 компаний, выходивших на биржи SPAC. Из полученных данных следует, что инсайдеры и ранние инвесторы получили прибыль в размере $22 млрд, сумев вывести свои средства перед тем, как акции этих организаций начали падать.

В публикации указали, что главным инсайдером и получателем от подобных продаж стали британский миллиардер Ричард Брэнсон и основатель американского производителя электрогрузовиков Tesla Тревор Милтон.

По данным издания, инвесторы вывели свыше $500 млн из 12 компаний прямо перед совершением сделок со SPAC. В большинстве случаев инсайдеры выводили менее $100 млн, а средний размер выведенных средств на одну компанию составил $22 млн.

В конце апреля газета «Коммерсантъ», ссылаясь на мнение участников рынка, писала, что на фоне множества экономических сложностей дивидендная доходность многих российских компаний в 2023 году приблизится к двузначному показателю. По индексу Московской биржи дивидендная доходность большинства отечественных компаний уже находится на уровне около 11%.