Россияне рассказали, кого считают средним классом

Большинство россиян относят к среднему классу людей с доходом 90-100 тыс. руб. в месяц. Так считают 55% участников опроса, проведенного Anderida Financial Group (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 20% респондентов отнесли к среднему классу людей с доходами на уровне 80-90 тыс. руб., 15% назвали сумму более чем в 100 тыс. руб. 2% считают, что представители среднего класса должны получать больше 500 тыс. руб. в месяц, а 3% обозначили сумму меньше 80 тыс. руб.

Порядка 85% респондентов сошлись во мнении, что у представителя среднего класса должны быть в собственности недвижимость и транспортное средство. Около 70% сказали, что обязательным условием будет наличие пассивного дохода (например, вклада в банке, на который начисляются проценты). В среднем на счете должно находиться от 1 до 5 млн руб.

91% опрошенных выразили мнение, что человек среднего класса может иметь одновременно не более двух кредитов. Один из них может быть залоговым (ипотека или автокредит), уточнили в компании. При этом сумма в счет погашения долга не должна превышать 20% от ежемесячного дохода семьи.

В опросе приняли участие порядка 1400 россиян в возрасте от 25 до 55 лет, проживающих в российских городах и имеющих постоянный источник дохода.