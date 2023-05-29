Решетников обозначил четыре приоритета в развитии российских МСП

Министр экономического развития Максим Решетников на заседании правкомиссии по развитию сектора под председательством премьера Михаила Мишустина назвал четыре приоритета развития российского малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом пишет газета «Ведомости».

Министр подтвердил ранее озвученную РБК информацию о четырех категориях МСП, которые нуждаются в поддержке – начинающие компании, растущие организации, предприятия из приоритетных отраслей. К таким отраслям относятся в том числе ИТ и обрабатывающая промышленность. Еще одна категория — компании, преодолевшие планку МСП по доходу, то есть «МСП +». Он уточнил, что приоритеты выделены по итогам проанализированной властями информации результатов действия нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Решетников, в частности, предложил предоставить доступ начинающих компаний к специализированным мерам поддержки. В их число входят гарантии региональных гарантийных организаций (РГО), гранты и льготные микрозаймы. Теперь они будут предоставляться только стартапам. Также предложено организовать для начинающих центры компетенций на базе центров Цифровой платформы.МСП и «Мой бизнес». Говоря о поддержке растущих компаний, министр выделил проблемы со сложной отчетностью и налоговой нагрузкой. Для предприятий из приоритетных отраслей Решетников считает нужным ввести льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, создание производственной инфраструктуры. Для «МСП +» предложено разработать финансовые инструменты поддержки, в том числе льготные кредиты и гарантии.

Как ранее сообщала «Ведомостям» заместитель Решетникова Татьяна Илюшникова (курирует в Минэке сектор МСП), на место действующего нацпроекта придет новая сущность. Власти работают над этим, и работу планируется завершить к концу года, говорила она.