Назван «единственно возможный» способ для США избежать дефолта

Единственный способ для США избежать дефолта – снизить дефицит бюджета, который финансируется за счет государственного долга. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Все началось еще в 1980-е, после которых долг продолжал расти с ускорением. Только при [экс-президенте США] Дональде Трампе было некоторое замедление, но, в целом, тренд все равно давний. Единственный вариант уйти от этого — перестать жить в долг, но именно на этом основана вся американская экономическая модель. И, вместе с тем, это один из основных элементов влияния страны на мир», — сказал Самиев.

По его словам, США должны проводить другую экономическую и бюджетную политику, которая отличается от существовавшей в последние десятилетия. По прогнозам Самиева, в 2025 году, перед США вновь встанет прежний вопрос о потолке госдолга, что отразится на стоимости американских ценных бумаг.

По последним данным Минфина США, в марте дефицит бюджета Штатов составил $378,076 млрд, увеличившись почти в два раза по сравнению с тем же месяцем годом ранее ($192,634 млрд). По данным Statista, по состоянию на 2 мая 2023 года уровень госдолга США оценивался в $31,5 трлн.

Президент США Джо Байден сообщил, что камней преткновения в вопросе уровня лимита госдолга не осталось. По словам Байдена, они со спикером контролируемой республиканцами Палаты представителей Кевин Маккарти достигли окончательного двухпартийного соглашения по потолку госдолга в стране. 24 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта. До этого министр финансов Джаннет Йеллен в письме к конгрессу допустила наступление дефолта к 1 июня в случае, если не будут приняты меры по увеличению или приостановке лимита госдолга.