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Лавров заявил, что зерновая сделка больше не работает

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что черноморская инициатива больше не функционирует, поэтому в скором времени может прекратить свое существование.

29 мая политик выступил на пресс-конференции в Найроби (Кения). Во время своей речи он подчеркнул, что сделка предусматривала экспорт украинского зерна в беднейшие страны мира, однако эти государства получили лишь 3% из вывезенных 30 млн тонн продукции.

По словам главы МИД, РФ имеет возможность поставлять продукты своего агропромышленного комплекса, минуя механизмы неработающего меморандума Россия – ООН.

«…Безусловно, если бы генеральному секретарю ООН удалось выполнить все то, что к чему он призывает, что закреплено в меморандуме, – я думаю, что влияние на рынок продовольствия и удобрений было бы значительно более позитивным», – цитирует Лаврова Общественная служба новостей.

Он также отметил, что Москва оценивает действия властей Евросоюза как «прямой саботаж задач, которые стоят в сфере продовольственной безопасности».

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