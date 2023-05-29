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Власти запланировали создать правила для криптовалютных бирж в России

«Известия»: российские власти отказались от идеи создания единой национальной криптобиржи

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российские власти будут разрабатывать общие правила учреждения и работы криптовалютных бирж вместо создания единой структуры. Об этом газете «Известия» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Биржи планируется использовать для помощи бизнесу в трансграничных расчетах, а также для обхода санкций, что может привести к введению новых ограничений. Однако в то же время в стране смогут постоянно появляться новые структуры, главное, чтобы они отвечали правилам», — отметил Аксаков.

По его словам, для таких структур будут прописаны специальные правила в законе об экспериментально-правовых режимах (ЭПР). Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков добавил, что ведомство также отказалось от создания единой криптобиржи.

Эксперты рынка посчитали, что пока рано говорить о создании биржи в ее классическом понимании. Вполне вероятно, что это будут организации, через которые компании из России могут расплачиваться в цифровых валютах за товары, приобретенные по параллельному импорту. При положительном решении такие организации могут появиться уже в следующем году.

24 мая первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что использование криптовалют в трансграничных расчетах не должно привести к «заражению» финансовой системы России.

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