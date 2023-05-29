Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава GIM Unimpresa заявил, что Запад не помешает итальянскому бизнесу в России

Глава GIM Unimpresa Торрембини: Запад не заставит итальянский бизнес покинуть Россию

close
100%
Depositphotos

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что итальянский бизнес, несмотря на давление западных стран, не планирует уходить из России. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Торрембини назвал сложившуюся ситуацию «психологически тяжелой».

«Мы чуть ли не ежедневно находимся под давлением с самых разных сторон — итальянских, западных политиков, СМИ, коллег из Франции, Германии, США и других стран, без конца звонящих и интересующихся: как ты еще не уехал из России, что ты там забыл?», — сказал он.

Предприниматель заявил, что за последние три десятилетия итальянский бизнес смог глубоко проникнуть в экономику России.

«Инвестировал в нее миллиарды евро, десятки компаний открыли здесь предприятия. Мы не собираемся покидать такой привлекательный рынок», — отметил бизнесмен.

По мнению Торрембини, чем мощнее давление, которое оказывается сейчас, тем сильнее становишься. При этом он подчеркнул, что итальянцы и русские очень похожи.

«Мы спокойны и расслаблены до поры до времени, пока, как говорится, «петух не клюнет». Но как только наступает опасность, мы концентрируемся, становимся решительными и твердыми», — добавил глава GIM.

Ранее сообщалось, что магазин Gloria Jeans может открыться летом на месте Uniqlo в ТРЦ «Европейский» в Москве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях