Глава GIM Unimpresa заявил, что Запад не помешает итальянскому бизнесу в России

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что итальянский бизнес, несмотря на давление западных стран, не планирует уходить из России. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Торрембини назвал сложившуюся ситуацию «психологически тяжелой».

«Мы чуть ли не ежедневно находимся под давлением с самых разных сторон — итальянских, западных политиков, СМИ, коллег из Франции, Германии, США и других стран, без конца звонящих и интересующихся: как ты еще не уехал из России, что ты там забыл?», — сказал он.

Предприниматель заявил, что за последние три десятилетия итальянский бизнес смог глубоко проникнуть в экономику России.

«Инвестировал в нее миллиарды евро, десятки компаний открыли здесь предприятия. Мы не собираемся покидать такой привлекательный рынок», — отметил бизнесмен.

По мнению Торрембини, чем мощнее давление, которое оказывается сейчас, тем сильнее становишься. При этом он подчеркнул, что итальянцы и русские очень похожи.

«Мы спокойны и расслаблены до поры до времени, пока, как говорится, «петух не клюнет». Но как только наступает опасность, мы концентрируемся, становимся решительными и твердыми», — добавил глава GIM.

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