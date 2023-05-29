В России запланировали ограничить работу заведений по продаже алкоголя в жилых домах

Российские власти обсуждают возможность ограничений на продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах. Данная инициатива сильно встревожила бизнес, который предупредил о высоком ущербе для бизнеса. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо президента Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игоря Бухарова в комитет Госдумы по экономической политике.

Как сказано в письме ФРиО, бизнес понимает озабоченность государства организациями, «использующими лазейки в законе для продажи алкоголя». Но в жилых домах находится около 38% всех имеющих лицензию на продажу спиртного предприятий общепита. Если же ввести дополнительные ограничения, то это создаст высокие риски для добросовестных участников рынка, к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных органов.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что запрет на продажу алкоголя ночью приведет к закрытию многих заведений. При этом бороться с точками, которые продают алкоголь ночью, необходимо. Однако добросовестные игроки останутся в выигрыше, если ограничения коснутся не всего алкогольного сегмента, а лишь будут направлены на нелегальную продукцию. Кроме того, при полном запрете есть риск роста продаж нелегального алкоголя.

В Минфине заявили, что продажа алкоголя в объектах общепита в многоквартирных домах возможна в помещениях не менее 20 кв.м. Также регионы могут самостоятельно устанавливать свои ограничения на продажу спиртного в таких точках. Поэтому вполне вероятно, что полный запрет может уменьшить число добросовестных участников и снизит уровень конкуренции.

14 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале провел опрос по поводу запрета продавать алкоголь ночью в магазинах в многоквартирных домах — так называемых «наливайках». Около 82% проголосовавших положительно восприняли идею запретить продавать алкоголь в ночное время в подобных магазинах. При этом 10% высказались против запрета.