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В Британии пытаются снизить прожиточный минимум

Guardian: правительство Великобритании работает над ограничением цен на продукты

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Depositphotos

Правительство Великобритании работает с представителями супермаркетов над добровольным ограничением цен на основные продукты питания, чтобы снизить прожиточный минимум. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что подобная мера рассматривается в связи с тем, что цены на продукты питания и напитки в Соединенном Королевстве растут самыми быстрыми темпами за более чем 40 лет, а спада не предвидится. Предполагается, что снижение цен коснется предметы первой необходимости, например, хлеб и молоко.

По мнению руководителя Министерства здравоохранения Великобритании Стивена Баркли, «правительство конструктивно работает с супермаркетами над тем, как будут решаться вполне реальные проблемы, связанные с инфляцией продуктов питания и стоимостью жизни, а делается это таким образом, чтобы не забывать о влиянии на поставщиков».

Ранее стало известно, что годовая инфляция в Британии замедлилась до 8,7% в апреле. Однако этот показатель оказался выше, чем прогнозировали аналитики.

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