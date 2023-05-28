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В Японии заподозрили власти США в «китаизации» экономики

Shūkan Gendai: США переводят экономику страны в плановый режим, напоминающий китайский

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Reuters

Американские власти переводят экономику страны в плановый режим, который по своей сути напоминает китайский. Подобный переход США осуществляют с помощью субсидирования различных отраслей производства, а также поощрения покупателей за использование продукции, сделанной в Штатах, пишет автор японского журнала Shūkan Gendai Таро Ивата.

В США местные производители электромобилей, включая Ford, General Motors, Stellantis и Tesla, имеют право на получение федеральной субсидии. При этом на дополнительную поддержку не могут претендовать японские, европейские и корейские автогиганты. Таким образом, американские власти проводят политику производственного протекционизма, что напоминает модель развития Китая, уточняется в статье.

«Концом американо-китайской торговой войны стала «китаизация» Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах прогрессирует управляемая государством плановая экономика. Похоже, что она даже постепенно стала похожа на современные Китай и Японию, когда вступила в режим военного времени. Электромобили в США субсидируются федеральным правительством <....> Но на их получение не могут претендовать японские, европейские и корейские производители», — говорится в материале.

Автор статьи счел подобную практику «вопиющей» политикой защиты американских компаний, которая не соответствует ни свободной конкуренции, ни другим принципам рыночной экономики. Однако в результате подобного протекционизма в США стали чаще покупать электромобили. В 2023 году продажи достигли 225 тыс. единиц.

27 мая в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что банкротство ряда крупных инвестиционных банков в США, включая Silicon Valley Bank (SVB), могут стать прелюдией к более серьезным проблемам финансовой стабильности. Отток вкладчиков и капитала к настоящему времени оказал лишь умеренный эффект на кредитные условия, однако в дальнейшем ситуация может измениться в худшую сторону.

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