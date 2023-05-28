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Минпромторг определил, сколько магазинов должно быть на 10 тыс. жителей

Минпромторг посчитал, что на 10 тыс. россиян должно быть минимум 29 магазинов

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Минпромторг РФ определил, что на 10 тыс. россиян должно приходиться как минимум по 29 магазинов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на приказ ведомства, подготовленный для расчета регионами минимального количества торговых точек.

Из этих 29 магазинов 13 должны быть непродуктовыми. Также на 10 тыс. граждан должно быть 6 нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов и т.п.) и 0,4 ярмарки.

Эти базовые значения регионы в России могут менять в большую сторону (но не в меньшую). Регионы должны посчитать минимальное число торговых точек к концу лета с учетом численности жителей. При этом число магазинов должно быть посчитано как для региона в целом, так и для муниципальных районов, округов и городских округов.

Замгендиректора «Центра независимой экспертизы собственности» Кирилл Кулаков поддержал нововведение и сказал, что оно позволит сбалансировать соотношение числа магазинов и потребительского спроса.

Ранее базовыми значениями для расчета минимального числа магазинов в регионах было 202 кв.м на 1 тыс. жителей продовольственных магазинов, 387 кв. м на 1000 человек непродовольственных. При этом каждый регион самостоятельно проводил расчеты, и методика была очень сложной.

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