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Глава МВФ попросила США ускориться с решением проблемы дефолта

Глава МВФ Георгиева обратилась к властям США с просьбой быстрее решить проблему дефолта

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Yuri Gripas/Reuters

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева попросила администрацию США ускорить решение проблемы возможного дефолта страны. Об этом она сказала во время пресс-конференции.

Георгиева в качестве аналогии привела в пример сказку о Золушке.

«Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы уже подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы вы, пожалуйста, решить эту проблему?» — сказала экономист.

Он подчеркнула, что доллар влияет на всю мировую экономику. По ее словам, стабильность мировой финансовой системы может оказаться под угрозой из-за возможного дефолта.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что объем доступных денежных средств Министерства финансов (Минфина) США для покрытия растущего государственного долга к концу мая текущего года достиг самого низкого уровня за последние шесть лет — с 2017-го. 27 мая агентство РИА Новости со ссылкой на доклад Совета экономических консультантов Белого дома сообщило, что в случае объявления дефолта по госдолгу американский фондовый рынок рухнет на 45%.

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