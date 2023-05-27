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Стали известны способы, которые помогут США избежать дефолта

NYT: США избегут дефолта при помощи чеканки платиновых монет и выпуска бессрочных облигаций

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Reuters

Угроза дефолта в США вполне реальна. Однако этой ситуации можно избежать, если чеканить платиновые монеты, выпустить бессрочные облигации, а также объявить сам долг неконституционным. Об этом газете The New York Times заявил американский экономист Пол Кругман.

«Есть как минимум три способа, посредством которых администрация в принципе может обойти долговой потолок стороной. Первый из возможных способов – просто проигнорировать лимит долга, объявив его неконституционным. 14-я поправка гласит, что правомерность американского долга «не подлежит сомнению», и сейчас это положение привлекает к себе повышенное внимание», — отметил Кругман.

По его словам, можно воспользоваться достаточно специфической мерой, которая заключается в чеканке платиновых монет. Затем их можно положить в Федеральный резерв, после чего американские власти смогут снимать оттуда деньги для необходимых выплат. Причем такая ситуация не приведет к росту инфляции.

Он добавил, что еще одним вариантом может стать выпуск бессрочных облигаций. То есть инвесторы могут бесконечно получать по ним доход, так как срока погашения у них не будет. В целом же все три вышеперечисленных варианта экономически безвредны и создают обходной маневр для очередного расходования средств правительством. Однако с учетом упрямства текущей администрации ждать подобных мер в ближайшее время не стоит.

Ранее в субботу генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что нерешенные до сих пор разногласия между представителями Республиканской и Демократической партий США по поводу поднятия потолка государственного долга могут приблизить наступление финансового кризиса в стране. Компромисс не удается найти, так как подобное решение поможет лишь оттянуть дефолт.

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