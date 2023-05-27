Треть россиян, ищущих подработку на лето, хотят работать в сфере услуг

34% людей, которые ищут сезонную подработку, хотели бы найти работу в секторе услуг. Информация об этом содержится в совместном исследовании сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервиса по работе с самозанятыми «Подработка».

21% участников исследования ищут сезонную работу в сфере производства, по 14% респондентов отдали предпочтение сфере строительства и розничной торговле. Сельскохозяйственными работами летом хотели бы заняться 13% опрошенных.

Искать подработку в области развлечений предпочитают 11% респондентов, еще 9% выбрали в качестве предпочтительной работу в сфере гостиничного бизнеса. Наименьшее число участников — 5% — выбрали для себя анимацию и работу с детьми. Другие варианты ответа выбрали 22% опрошенных.

Всего, по данным исследования, найти сезонную работу на лето собираются 35% россиян. У 2% респондентов уже есть временная работа. 66% из тех, кого привлекала или привлекает работа летом, назвали своей главной целью дополнительный заработок, а 14% хотят работать на свежем воздухе.

В исследовании приняли участие более 3100 совершеннолетних пользователей этих сервисов из всех российских регионов.

В середине июня 2022 года в пресс-службе крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter сообщили, что почти 10% вакансий среди подработок на лето приходились на продавцов-консультантов и продавцов-кассиров. Такая работа тогда оказалась самой востребованной.