Экономист рассказал, какие транспортные коридоры помогут укрепить внешнеторговые связи РФ

Основными транспортными коридорами, которые помогут укрепить внешнеторговые связи России с другими странами, являются юго-восточное и восточное направления. Такое мнение в беседе с ФАН выразил профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Колик. По его словам, именно там необходимо развивать паровозные возможности и прочую инфраструктуру.

«Комплексное развитие Транссиба, БАМа, всех направлений коридора «Север-Юг», включая линейную инфраструктуру, морские порты, пограничные переходы и логистические центры является первостепенной задачей. Ее решение необходимо для экономического развития огромных территорий России вне зависимости от того, как развивается внешняя торговля», — отметил Колик.

Он также выразил уверенность, что внешняя торговля с Европой будет быстро восстанавливаться по мере смягчения политической повестки. Профессор напомнил, что многие западные компании заинтересованы в возобновлении и расширении сотрудничества с РФ.

Ранее Россия и КНР подписали меморандум о расширении сотрудничества в сфере торговли услугами.