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Греф оценил потенциал для роста доли МСБ в ВВП

Глава Сбера Греф заявил о росте числа малых и средних предприятий в России

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Глава Сбера Герман Греф оценил потенциал для роста доли малого и среднего бизнеса в ВВП России. Об этом он заявил в ходе совета регионов «Опоры России».

«Какими бы ни были трудными времена, мы видим, что число малых и средних предприятий как минимум сохраняется, как максимум — растет», — заявил Греф.

В кулуарах форума он также добавил, что долю предпринимателей в экономике удалось нарастить во время пандемии, подчеркнув, что «при правильном фокусе у нашей страны хороший потенциал в развитии предпринимательства».

«Эффективные действия правительства по поддержке предпринимателей в период COVID в итоге позволили нарастить долю предпринимателей в экономике», — заявил глава Сбера.

В ходе форма «Опоры России» он также призвал унифицировать требования к малому бизнесу по льготным кредитам. По словам главы Сбера, на территории России не столь давно научились кредитовать малый бизнес, около 80% фирм оформляют кредит за 2 минуты. Однако в целом по стране только 8% организаций имеют доступ к кредитованию, так как 80% кредитов являются займами с господдержкой и их невозможно автоматизировать.

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