Абрамченко: в России появится программа по борьбе с опустыниванием земель

Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием (деградация земель в засушливых областях Земли) появится до конца 2024 года для 14 российских регионов. Об этом заявила заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко на Невском международном экологическом конгрессе, написало агентство ТАСС.

«В России сформирован уникальный опыт агроэкологических мероприятий. До конца 2024 года будет создана национальная программа действий по борьбе с опустыниванием для 14 регионов нашей страны», — сказала Абрамченко.

Вице-премьер назвала эту проблему характерной почти для всех регионов планеты. Общую площадь подверженных опустыниванию земель Абрамченко оценила в более 3 млрд га, что составляет до 40% продуктивной площади земного шара.

В первой половине марта премьер-министр Ирана Мохаммед Шиа аль-Судани сообщил о планах посадить пять миллионов пальм и деревьев для борьбы последствиями глобального потепления.

В конце июня 2022 года в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti рассказали, что 28% территории Италии грозит опустынивание.