Более 250 тысяч молодых людей взяли кредит в Сбере

Более 266 тыс. человек воспользовались «Молодежным кредитом» Сбера на любые цели с момента его запуска в декабре 2022 года, сообщает пресс-служба банка.

Молодые заемщики от 18 до 25 лет могут получить в Сбере от 10 тыс. рублей.

Кредит можно взять на срок от 3 месяцев до 5 лет. Процентная ставка зависит от запрашиваемой суммы.

Аналитики банка отмечают, что чаще всего (62%) молодежь запрашивает суммы до 100 тыс. рублей.

«Мы видим, как популярность «Молодежного кредита» с декабря растет. 78% клиентов, воспользовавшихся данным продуктом с момента его запуска, — старше 21 года. Но я уверен, что более молодая аудитория тоже обратит внимание на наше предложение, ведь взять кредит в банке намного безопаснее, чем воспользоваться микрозаймом», — отметил директор департамента «Занять и Сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Подать заявку на кредит и узнать решение можно в личном кабинете мобильного приложения СберБанк Онлайн.