30 банков из России присоединились к китайскому аналогу SWIFT — китайской системе CIPS

К национальной китайской системе банковских переводов CIPS, которая является местным аналогом межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, присоединились около 30 российских банков. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение исполнительного директора Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций («Росфинком») Романа Чернова.

По его словам, к системе CIPS российские банки пока подключаются в качестве косвенных участников, а не прямых. Прямые участники, в отличие от косвенных, могут открывать учетную запись в CIPS, отправлять и получать сообщения через систему (косвенные имеют доступ через прямых), открывать счета непосредственно в CIPS (косвенные — через банки-корреспонденты).

Прямым участником CIPS могут стать только резиденты Китая или их дочерние фирмы. Единственный, имеющий отношение к России банк, который присоединился к системе напрямую — это дочерняя кредитная организация крупнейшего китайского АйСиБиСи-банка.

Ранее на этой неделе глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, согласно которому российские банки необходимо подключит к китайскому аналогу SWIFT — CIPS — из-за резкого роста трансграничных платежей между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Во второй половине мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что отказ Евросоюза подключать российские банки в SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки.