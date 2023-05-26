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Власти Японии расширили антироссийские санкции

Власти Японии заморозят активы 17 физлиц и 78 организаций из РФ

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Shuji Kajiyama/AP

Власти Японии приняли решение расширить антироссийские санкции после саммита G7 в Хиросиме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный бюллетень.

«Япония заморозит активы 78 групп и 17 физических лиц в России и запретит экспорт в 80 российских организаций, таких как исследовательские лаборатории, связанные с военными», — говорится в документе.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что страны-участницы G7 усилят контроль над соблюдением санкций против России. По его словам, меры контроля должны быть усилены, чтобы российская сторона не могла каким-либо образом избегать влияния санкций или уклоняться от них.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз (ЕС) введет санкции в отношении восьми компаний, зарегистрированных в Китае и помогающих России обходить ограничения.

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