Большинство работодателей РФ поддерживают четырехдневную рабочую неделю

Большая часть российских работодателей поддерживает введение четырехдневной рабочей недели. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru.

По информации издания, 81% российских компаний поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели, но только 4% рассматривают такую возможность в ближайшие годы.

Отмечается, что за сокращение рабочей недели в основном выступает крупный бизнес.

«Сокращенная рабочая неделя означает более гибкий подход к формированию фонда оплаты труда и повышение лояльности сотрудников. ... Компании пока не готовы к еще одному фактору возможной напряженности в нестабильных текущих условиях», — поделилась главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина.

Сообщается, что основным преимуществом перехода на четырехдневную рабочую неделю респонденты назвали снижение выгорания у сотрудников, минусом — необходимость уменьшения зарплат.

Ранее ТАСС со ссылкой на исследование Superjob сообщало, что в России всего на 1% компаний ввели четырехдневную рабочую неделю.