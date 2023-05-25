«Газпром» опроверг сообщения о затягивании Китаем строительства «Силы Сибири-2»

Официальный представитель российского «Газпрома» Сергей Куприянов опроверг информацию The Financial Times о том, что Китай может затянуть переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2». Его слова приводит РБК.

«Не читайте советских газет», — заявил Кукприянов.

При этом он также приложил к ответу видеокадры из фильма «Собачье сердце» с соответствующей фразой.

Ранее деловая газета Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных экспертов написала о том, что Китайская Народная Республика затягивает переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2», который должен обеспечить поставки российского газа через Монголию. Как написало издание, недавний визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай не привел к подписанию документа, в котором бы Пекин взял на себя четкие обязательства относительно этого газопровода. Эксперты полагают, что Пекин хочет договориться с Москвой о более выгодных для себя условий, поскольку у российской стороны нет альтернативы по каналам сбыта газа.