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Ответственный за бизнес в России топ-менеджер Wintershall Dea уйдет в отставку 30 июня

Ответственный за бизнес в России топ-менеджер Wintershall Dea Виланд покинет свой пост

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Wintershall Dea

Член правления крупнейшей в Европе немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Тило Виланд, отвечающий за деятельность компании на территории России и Латинской Америки, а также в целом за газотранспортные проекты, к 30 июня уйдет в отставку. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Как отметили в компании, должность Виланда упразднят, а состав правления сократят с пяти до четырех членов.

За работу над проектами, связанными с Латинской Америкой, с 1 июля в Wintershall Dea станет отвечать технический директор Хуго Дийкграаф, за газотранспортные проекты — гендиректор Марио Мерен.

Wintershall Dea принадлежит нефтехимическому концерну BASF (67%) и инвестиционному холдингу LetterOne (33%), который основали российский миллиардер Михаил Фридман ($12,6 млрд), rрупный акционер «Альфа-Групп» Герман Хан и один из контролирующих акционеров-основателей «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев.

Во второй половине апреля агентство ТАСС сообщило, что Wintershall Dea, инвестировавшая в «Северный поток — 2», вывозит персонал из России и ищет варианты продажи своих активов.

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