Россияне стали вдвое реже брать микрозаймы на погашение долгов

Доля россиян, которые обращаются за микрозаймами для погашения уже имеющихся долгов по потребкредитам, кредитным картам или тем же микрозаймам, в январе-апреле составила 5,8%. В аналогичные периоды 2022 и 2021 годов показатели были выше – 7,7% и 10,8% соответственно. Об этом говорится в исследовании сервиса альтернативного кредитования Moneyman, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«После шока в экономике в 2022 года граждане и сейчас продолжают в целом разумнее рассчитывать свои возможности при оформлении заемных средств, стремясь брать их строго по потребностям, а не с запасом», — рассказал директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.

Он отметил, что снижение доли заемщиков, которые хотят покрыть с помощью микрозаймов долги, в этом году происходит на фоне восстановления объемов кредитования, спад которого был в 2022-м. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первые четыре месяца 2023 года его объемы достигли 1,22 трлн руб. Это все еще меньше, чем за аналогичный период 2021 г. (1,37 трлн руб.), но существенно выше, чем в январе-апреле 2022 г. (0,77 трлн руб.).

По словам Грезнева, предложение микрозаймов в этом году тоже упало – микрофинансовые организации (МФО) стали тщательнее проверять заемщиков на фоне ужесточения требований со стороны Центробанка. С 1 января 2023 года регулятор ввел макропруденциальные лимиты для МФО, то есть количественные ограничения на выдачу займов. Для МФО доля займов с ПДН более 80% (когда на погашение займа уходит 80% дохода) в общем объеме выдач (по потребительским займам и займам с лимитом кредитования) не должна превышать 35% по каждому виду займов.

В ходе исследования были проанализированы свыше 300 тыс. займов, выданных по всей России.