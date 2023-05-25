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«Россия» с 1 июля начнет летать в кубинский город Варадеро

Авиакомпания «Россия» начнет летать на Кубу с 1 июля

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AP

Российская авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы в кубинский город Варадеро, которые начнут выполнять с 1 июля. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

«Аэрофлот» открывает продажи билетов на Варадеро (Куба). Выполнять рейсы будет авиакомпания «Россия» на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Полеты запланированы с 1 июля», — сказано в сообщении.

С 1 июля компания начнет летать на Варадеро дважды в неделю — по четвергам и субботам. С 5 сентября перевозчик добавит рейс по вторникам.

На прошлой неделе вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что уже летом возобновят регулярное авиасообщение страны с Кубой. Вице-премьер тогда пообещал, что авиарейсы между РФ и Кубой возобновят с 1 июля нынешнего года.

В ноябре 2022 года в Росавиации заявили, что из России можно улететь на прямых рейсах в 22 страны — доступны пассажирские и грузовые самолеты. Без пересадок на тот момент можно было добраться на самолете в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Венесуэлу, Египет и Израиль, до Кубы.

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