Властям Индонезии предложили покупать нефть из России

Индонезии нужно работать с Россией, вести переговоры по поводу закупок российской нефти и договариваться о ценах на топливо. Об этом заявил на Евразийском экономическом форуме посол Индонезии в России и Белоруссии Хосе Антонио Морато Таварес, передает РИА Новости. В ходе выступления Таварес обратился к властям Джакарты, предложив начать этот процесс.

«Конечно, мы говорим о возобновляемой энергии, однако ближайшие десятилетия нам еще будет нужно ископаемое топливо. Поэтому я, как посол страны тут, предлагаю Джакарте покупать российскую нефть. Нам нужно работать с Россией, вести переговоры по взаимно приемлемой цене, о которой мы можем договориться», — отметил посол.

Ряд чиновников в Индонезии не поддержали решение министра финансов страны Шри Мульяни временно отказаться от переговоров по закупке нефти из России. Поводом к такому решению стали внешнеполитические и экономические факторы, сообщает местный портал CNBC Indonesia.

В прошлом году министр финансов страны Шри Мульяни и государственная нефтедобывающая компания Индонезии PT Pertamina заявили, что страна пока не рассматривает планы по закупке сырой нефти в России. По апрельской информации CNBC Indonesia, ряд чиновников Джакарты не поддержал это решение. 27 января министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан выразил разочарование неспособностью Джакарты приобрести российскую нефть.