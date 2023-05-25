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Санкции спровоцировали рост выбросов углекислого газа в атмосферу

Рослесинфорг: из-за санкций более 2 тыс. тонн СО2 попадает в атмосферу ежедневно

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Из-за антироссийских санкций более 2 тыс. тонн углекислого газа (СО2) попадает в атмосферу ежедневно. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Рослесинфорга. Там пояснили, что это происходит на фоне увеличения длительности авиаполетов на фоне введенных Западом ограничений и закрытия воздушных пространств для российских самолетов.

Как уточнили представители ведомства, сейчас длительность авиарейсов по всему миру увеличилась от 30 минут до 5 часов, в зависимости от маршрута.

«Каждый дополнительный час полета воздушного судна увеличивает выбросы CO2. Один сожженный литр авиационного топлива выдает более 2,5 кг CO2. За час полета сгорает 3 тыс. литров топлива. То есть каждый дополнительный час полета увеличивает выброс CO2 на 7,5 тонн», — передала пресс-служба слова директора Рослесинфорга Павла Чащина.

По его словам, в среднем 285 ежедневных рейсов в прошлом году начали летать по новым маршрутам.

«Если представить, что каждый рейс стал длиннее хотя бы на час, то за 285 дополнительных часов полета объемы выброса СО2 ежедневно увеличиваются на 2 137,5 тонн», — отметил Чащин.

Согласно отчету о мировых выбросах углекислого газа за 2022 год, выбросы от сжигания нефти выросли на 2,5%, или на 268 млн тонн, до 11,2 млрд тонн. Примерно половина этого прироста, 134 млн тонн связана с увеличением объемов авиаперевозок. Если не пересмотреть подход к планированию воздушных маршрутов, то общий процент выбросов углерода от авиаперелетов продолжит увеличиваться на 2-3% ежегодно, считает Чащин. По его словам, нужно развивать лесоклиматические проекты, чтобы предотвратить дальнейший рост выбросов СО2.

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