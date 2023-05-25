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Вермуты и макароны стали лидерами продаж по промо в России

NielsenIQ: в России выросло число продаваемых по промо продуктов, но скидки сократились

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Depositphotos

В российских торговых сетях за год число продуктов, которые продаются по промо, выросло. Однако сам размер скидок сократился. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные ретейл-аудита NielsenIQ.

За последний год в российских торговых сетях увеличилась доля продовольствия, которое продается по скидкам, хотя средний размер самих дисконтов уменьшился. В январе — марте 2023 года средняя доля промопродаж на продовольственном рынке составила 44% в денежном выражении. При этом размер средней скидки на продукты уменьшился. В первом квартале 2022 года она была на уровне 22%, сейчас же уменьшилась до 19%.

По данным аналитиков NielsenIQ, лидером продаж в первом квартале 2023 года стали вермуты, где со скидками проходило 62% продаж в денежном выражении. Также с 45 до 61% выросла доля продаваемых со скидкой макарон. Кроме того, среди лидеров по продажам со скидкой оказались вафли, чья доля подскочила с 31% до 62%.

Аналитики посчитали, что рост продаж вермутов со скидкой связан с сильным влиянием отдельных брендов. Что же касается макарон, то в этом случае выросло число магазинов, где их можно купить со скидкой. Эксперты рынка добавили, что в целом, с началом кризиса, у потребителей всегда растет спрос на покупку алкоголя и сладостей. Причем их покупать будут даже без скидок. В целом же, общее изменение категорий продуктов, которые продаются со скидками, связано с уменьшением цен на сырье, из которого они производятся.

В середине ноября «Коммерсантъ» писал, что недополученные доходы торговых сетей и поставщиков от продажи продуктов питания со скидками в офлайне в сентябре достигли 76 млрд руб. Этот показатель стал рекордным с начала 2022 года.

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